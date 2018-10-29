Самарцы поддержали своих «кандидатов» фото-флешмобом в рамках всероссийской акции «Великие имена России»
29 октября 2018 15:17
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В этот день волонтеры проекта «Великие имена России» предлагали самарцам сделать фотографии с изображением того или иного великого соотечественника, его достижений или сферы деятельности; возможно, с использованием яркой и узнаваемой внешней черты известного
человека, внесшего вклад в развитие региона и прославившего его.
Напомним, в региональный лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий выдающихся соотечественников, которыми самарцы предлагают дополнить название своей воздушной гавани. Их знают во всем мире: Аксаков, Засекин, Козлов, Королев, Кузнецов, Репин,
Рязанов, Татищев, Толстой, Шостакович.
Предварительный региональный лонг-лист пополнил, то есть набрал более 500 голосов, спортсмен, которым гордится весь 63-й регион – экс-футболист сборной России и «Крыльев Советов», ныне – игрок петербургского «Зенита» Александр Анюков.
Девиз акции – «Время признаний!» – нашел воплощение в торговых центрах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Курумоч, в историческом парке «Россия – моя история», на улицах, в парках и скверах. Например, с портретом основоположника практической
космонавтики Королевым фотографировались у монумента ракеты-носителя «Союз» музейно-выставочного центра «Самара Космическая»; с выдающимся российским и советским кинорежиссером Рязановым – у дома-музея с одноименным названием на улице Фрунзе; с великим композитором и пианистом Шостаковичем – у Самарского академического театра оперы и балета, где в 1942 году была впервые исполнена его Седьмая симфония…
Социальные сети заполнились сотнями снимков со специальным хештегом, сделанными участниками акции в формате «не выходя из дома» – необходимо было найти в интернете изображение великого соотечественника, сделать коллаж из своего фото и изображений великого соотечественника, его достижений и изобретений, используя связанные с этой темой иллюстрации.
Соорганизаторы фото-флешмоба из регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в настоящее время подводят итоги акции, просматривая и анализируя все фотографии, размещенные на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники с хештегом #ВеликиеИменаРоссии. Часть фотоснимков была прислана на электронную почту volonter7063@mail.ru , которые позже также были размещены на региональной страничке проекта https://vk.com/velikieimena63 . По итогам
фото-флешмоба будет определен победитель, который получит специальный приз. Среди главных критериев отбора – оперативность размещения фото, оригинальная композиция, количество лайков и сопроводительный текст.
В масштабах страны в акции «Великие имена России» по предварительным подсчетам приняли участие более миллиона человек.
Напомним, третий этап проекта «Великие имена России» пройдет с 30 октября по 7 ноября 2018 года. В этот период будут сформированы шорт-листы для всех воздушных гаваней, в том числе, для аэропорта Курумоч. В ходе социологических опросов, проведением которых займется Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), определятся тройки лидеров имен-претендентов.
Четвертый, заключительный этап конкурса предусматривает финальное голосование, которое состоится с 12 по 30 ноября 2018 года. В этот период любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одну кандидатуру из трех, по принципу «один
голос – один аэропорт – одно имя», передает пресс-служба облправительства.
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