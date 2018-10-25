Самарцы оценили оригинальные арт-объекты и малые архитектурные формы в благоустроенных скверах города

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Комплексный ремонт общественных территорий Самары проходил в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В список попали 22 объекта, которые в марте этого года горожане выбрали в ходе народного голосования.Мнение граждан учитывалось и при подготовке проектов благоустройства выбранных территорий – скверов, бульваров и аллей.Портал «Вместе» предложил жителям и гостям Самары оценить позитивные изменения, произошедшие в городе, и определить благоустройство каких общественных пространств выполнено наиболее качественно и соответствует требованиям комфортной городской среды.В голосовании приняли участие 1353 человека. Больше всего пользователям портала понравились два отремонтированных городских объекта. По 11% голосов набрали бульвар на улице Революционной и сквер Мичурина. Эти территории выгодно отличаются от других приведенных в порядок общественных пространств оригинальным подходом к благоустройству. Здесь установили оригинальные малые архитектурные формы, которые стали не только изюминкой самого места, но и центром притяжения для жителей всего района. Бульвар на Революционной украсили необычными качелями алого революционного цвета и беседкой для буккроссинг с портретами великих русскихписателей. А в сквере Мичурина пользователи оценили новый арт-объект в виде трамвая и лавки-улитки.На втором месте по количеству голосов (7%) оказалась благоустроенная территория у трамвайного кольца на Хлебной площади: место возле остановки, где множество горожан ежедневно ожидают прибытия общественного транспорта, привели в порядок иоблагородили.Еще одно общественное пространство, которое выделяют пользователи портала «Вместе», - сквер возле Губернского рынка. Полузаброшенная прежде территория между зданием рынка и ЦУМ «Самара» получила вторую жизнь: здесь появились просторныеухоженные аллеи и новая большая детская площадка с анти-травматическим покрытием. За эту локацию проголосовало 6% участников опроса.Стоит отметить, что пользователи портала не оставили без внимания ни одну из благоустроенных территорий. Положительную оценку самарцев получили все объекты. Это говорит о том, что масштабная работа, которая прошла во всех районах столицы 63-го региона, была проделана не зря. Ожидается, что в следующем году мероприятия по формированию комфортной городской среды в Самаре продолжатся, сообщает пресс-служба портала "Вместе".