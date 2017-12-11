Самарцы на новый год предпочитают дарить детям развивающие игры

117

Книги находятся в этом списке лишь на шестом месте.



В преддверии Нового года Mail.Ru выяснил, что родители будут дарить детям на этот праздник и сколько планируют потратить на подарки.

Рейтинг самых популярных новогодних подарков в этом году возглавляют развивающие игры и наборы для творчества — их детям планируют подарить почти половина (44%) опрошенных. В топ-3 также вошли игрушки (35%) и техника (22%). Книги находятся в этом списке лишь на шестом месте — их в качестве подарка выбрали только 14% родителей.



Как предупредила Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских товаров, ни дополнительных скидок, ни появления новых товаров ждать не стоит. Так что покупать подарки можно в любой момент: хоть сейчас, хоть прямо перед Новым годом.



65% родителей покупают подарки детям заранее. Относительно того, должен ли подарок стать неожиданностью для ребенка, мнения родителей разделились: 48% голосуют за сюрприз и столько же — за соответствие подарка желанию ребенка. При этом 46% отметили, что, прежде всего, подарок должен быть полезным.

Что касается расходов на новогодние подарки, более половины респондентов (54%) отметили, что они увеличились, хотя потратить на них родители планируют столько же, сколько в прошлом году — не более 5000 рублей, сообщает " Большая деревня ".



Фото pixabay.com.

