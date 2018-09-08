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Самарцы на набережной спели вместе с ВИА "Синяя птица" легендарную песню "Клён"

8 сентября 2018 15:26
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Самарцы спели вместе с ВИА "Синяя птица" легендарную песню "Клён".

Сегодня на набережной около Струковского сада открыли первую в России скульптурную композицию, посвященную песне!

Теперь клен шумит над волжской волной.

Послушать хиты легендарного ВИА "Синяя птица" можно сегодня вечером на пл. Куйбышева. Дискотека 70-80-ых годов. Концерт "Встреча друзей Авторадио" начнется в 19:00. Выступают Сергей Минаев, Владимир Маркин, группа "OTTAWAN", передает пресс-служба горадминистрации.  

Видео здесь.
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Комментарии



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