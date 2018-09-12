Самарцы на Московском шоссе спасли девушку от грабителя

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В ходе инцидента завязалась потасовка, нападавший несколько раз ударил свою жертву.Свидетелями переполоха оказались трое мужчин, проходивших мимо. Как впоследствии выяснилось, они подумали, что стали свидетелями семейного скандала. Но, несмотря на это, решили прийти на помощь девушке и оттащили злоумышленника.Еще до того, как прохожие вступились за девушку, ситуацию заметил один из жильцов соседнего дома и позвонил в отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре. Звонивший сообщил о том, что недалеко от его дома, возможно, происходит преступление - мужчина напал на девушку. По словам неравнодушного гражданина, нападение переросло в потасовку.Дежурный, уточнив адрес, направил к месту происшествия ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. За считанные минуты полицейские прибыли к указанному дому и задержали подозреваемого до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа собрала информацию об инциденте: опросила пострадавшую и свидетелей происшествия.Подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции. При проверке его личности стало известно: 47-летний мужчина, проживающий на территории областного центра ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения и кражи.В настоящее время, по статье«Грабеж» возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.