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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы могут воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

10 августа 2017 14:24
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На этом сайте можно узнать подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам.
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара информирует жителей городского округа, что на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющий налогоплательщику:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учет для получения персонального логина и пароля (подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru).

Необходимо обратить внимание, что неуплата или несвоевременная уплата налогов по налоговому уведомлению может повлечь:

- начисление пеней;

- привлечение к ответственности в виде штрафа;

- взыскание задолженности по налогу (недоимки), а также пеней и штрафа через суд.

Если у Вас есть имущество, которое облагается налогом, но Вам не пришло в срок налоговое уведомление, можете обратиться в налоговую инспекцию для выяснения причин неполучения уведомления.

При этом Вы обязаны до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), представить в налоговый орган сообщение о каждом объекте налогообложения, по которому не было получено налоговое уведомление. Данное сообщение не представляется в налоговый орган, если Вы ранее получали налоговое уведомление в отношении конкретного объекта налогообложения либо не получали его в связи с предоставлением Вам налоговой льготы.

В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. Однако до получения уведомления уплачивать налог Вы не обязаны. Также следует отметить, что если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., налоговое уведомление Вам не направляется. Однако уведомление с суммой налога менее 100 руб. в любом случае Вам направят в том году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года).

Единый срок уплаты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога) за 2016 год - не позднее 1 декабря 2017 года.

Подробную информацию по срокам уплаты и действующим льготам можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет - сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» или обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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