Самарцы могут направить свои предложения по развитию территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская, Московское шоссе в Департамент градостроительства Самары

71

О возможности граждан принять участие в обсуждении перспектив развития указанной территории было заявлено 7 декабря в ходе пресс-конференции в Администрации Самары с участием руководителей профильных департаментов. На встрече с журналистами обсуждалась тема выдачи разрешения ООО «Стройресурс» на подготовку документации по планировке территории в границах квартала.Как отметил тогда руководитель Управления главного архитектора, процесс обсуждения перспектив развития данной территории необходимо сделать максимально открытым и принимать дальнейшие решения только с учетом мнения общественности. Первым этапом в этой работе является возможность всем желающим горожанам высказать свои мнения и предложения по указанной теме. Для этого до 1 февраля 2019 года необходимо направить свои предложения на электронную почту park60let@gmail.com.По истечении указанного срока всю полученную информацию проанализируют специалисты. Конкретные предложения будут учитываться при работе с ООО «Стройресурс» и проверке подготовленной разработчиками документации, передает пресс-служба горадминистрации.