Самарцы из детской агитбригады «Апельсин» изучили правила безопасного поведения на ЖД
29 августа 2017 10:41
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В рамках акции «Безопасная железная дорога» по профилактике непроизводственного травматизма для участников детской агитбригады «Апельсин» сотрудники моторвагонного депо Безымянка организовали экскурсию по предприятию и обучение правилам безопасного поведения на железной дороге. Это уже не первое совместное мероприятие коллектива предприятия с ребятами из агитбригады, в августе текущего года сотрудники моторвагонного депо Безымянка помогли ребятам из «Апельсина» снять обучающий фильм по правилам безопасного поведения в электропоезде для детей «Мы едем, едем, едем!».
Экскурсия началась с осмотра ремонтных цехов, бытовых и административных помещений моторвагонного депо Безымянка. Участники агитбригады и дети сотрудников дирекции инфраструктуры увидели, как работает депо, ознакомились с современным технологическим оборудованием, знаками безопасности, требованиями охраны труда. Большой интерес у детей вызвала не только интересная подача материала, но и возможность сфотографироваться с электропоездом, увидеть из каких деталей состоит электричка, узнать о разных специальностях железнодорожной отрасли.
В рамках экскурсии все термины и технологические особенности работы предприятия, подвижного состава, а также требования охраны труда сделали доступными для понимания юных участников агитбригады, для того, чтобы в дальнейшем знания, полученные на экскурсии, были использованы агитбригадой «Апельсин» при проведении уроков безопасности для детей.
Напомним, детская агитбригада «Апельсин» под руководством ведущего инженера по охране труда Куйбышевской дирекции инфраструктуры Татьяны Ивановой проводит уроки безопасности на полигоне всей Куйбышевской железной дороги с 2014 года. В этом году детская агитбригада «Апельсин» подготовила к первому сентября для школьников новую программу по безопасности. В составе «Апельсина» девять детей железнодорожников и инструкторы по охране труда из Дирекции инфраструктуры. На открытых уроках безопасности в дошкольных и образовательных учреждениях с участием агитбригады «Апельсин» детям демонстрируют видеофильмы и мультфильмы о безопасности, а ребята из агитбригады в стихах и песнях рассказывают о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает КбшЖД.
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