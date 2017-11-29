Самарцы чаще других россиян обращаются за консультациями в Кадастровую палату

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В августе-октябре 2017 года Федеральная кадастровая палата Росреестра оказала около 8,8 тыс. консультаций по вопросам, относящимся к операциям с недвижимостью. Благодаря новой услуге Кадастровой палаты Росреестра население России получило возможность обратиться за консультацией непосредственно в государственное учреждение, сфера деятельности которого относится к кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.За прошедшие три месяца количество оказанных консультаций росло в среднем в 1,5 раза ежемесячно. Востребованность новой услуги Кадастровой палаты Росреестра растет во всех субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество консультаций оказано в Пермском крае, Москве, Костромской, Самарской и Тюменской областях.Специалисты учреждения предоставляют гражданам информацию, необходимую для совершения сделок с недвижимостью: помогают подготовить пакет документов и составить договор, отвечают на возникающие вопросы. Консультации предоставляются как в устной, так и в письменной форме.Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения услуги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе «Деятельность» – «Консультационные услуги» (http://kadastr.ru/site/Activities/consult.htm) или по телефону контактного центра: 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).В июле 2017 года в связи с расширением полномочий филиалы Федеральной кадастровой палаты Росреестра приступили к оказанию платных консультационных услуг в сфере недвижимости. Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты вызваны преобразованием законодательной базы учетно-регистрационной системы.