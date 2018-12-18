Самарцы чаще других просят родственников подвезти их в аэропорт

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Сервис OneTwoTrip изучил поведение путешественников в части выбора ими транспорта для поездок в крупнейшие региональные аэропорты РФ. Для этого специалисты сервиса проанализировали более 30 тысяч отзывов, которые клиенты оставили после перелета, отвечая на различные вопросы о поездке, включая транспорт до аэропорта. Поскольку нам было интересно поведение именно местных жителей, то аналитики учли ответы только тех пользователей, которые приобрели авиабилеты туда-обратно (например, Курумоч-Москва-Курумоч, а не Москва-Курумоч-Москва).Как показало исследование, самым популярным у жителей регионов способом добраться до аэропорта является такси. Им пользуется почти 40% авиапассажиров. Второе место в рейтинге средств транспорта заняли автомобили родственников и друзей (31,4%). Третье – общественный транспорт (13,2%, подробные данные см. в графике).Также аналитики сервиса составили рейтинг аэропортов РФ, пассажиры которых чаще всего просят родственников и друзей подвезти их на рейс. Первое место в нем занял самарский Курумоч: более половины (52%) его пассажиров, по данным отзывов, добираются до аэропорта именно таким образом. Второе место досталось аэропорту Ростова-на-Дону (48%). Третье – аэропорту Казани (46%).«Популярность такого способа добраться до аэропорта как автомобили родственников и друзей диктуется тремя факторами. Первый – стоимость такси, второй – наличие или отсутствие удобного общественного транспорта, третий – уровень автомобилизации. В начале года мы составляли рейтинг городов по стоимости такси до аэропорта. Самара заняла в нем первое место, став самым дорогим городом страны, Тольятти – пятое. Общественный транспорт не позволяет добраться до аэропорта из этих городов ночью, а, к примеру, электропоезд из Самары в аэропорт ходит всего два раза в день. При этом Самара, по данным аналитического агентства Автостат, является лидером среди городов-миллионников по уровню автомобилизации. Все это приводит к тому, что экономным путешественникам проще попросить родственников или друзей довезти их до аэропорта, чем добираться до него другими способами», - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.