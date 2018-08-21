Самарцы активно включаются в новый проект благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора»

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В Кировском районе Самары люди также активно включились в проект «Твой конструктор двора». Представители районной администрации помогают инициативным гражданам оформить заявки для участия в конкурсе, где отражают перечень необходимых именно их двору работ по благоустройству.«Чаще всего люди включают в список работы по озеленению, установки вертикальных цветочных клумб, лавочек», - отмечает Людмила Панфилова, секретарь комиссии по участию в проекте «Твой конструктор двора» администрации Кировского внутригородского района г.о. Самара.Жители дома по ул. Черемшанская, д. 158 мечтают поставить газонные ограждения в своем дворе. Как говорит председатель совета дома Екатерина Докучаева: «У нас во дворе очень красивые цветники, но нет заборчиков. Мы собирались с соседями купить их на свои средства, но узнали о конкурсе «Твой конструктор двора» и теперь рассчитываем на помощь из бюджета».Наибольшее количество заявок на участие в проекте благоустройства дворовых территорий уже сформировано в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском и Железнодорожном районах Самары.Кроме того в ряде городских районов прошли «Открытые мастерские», где все желающие смогли попробовать своими руками изготовить из дерева малые архитектурные формы для своего двора.Главный слоган проекта «Твой конструктор двора»: «Зови соседа, включайся в проект».Важно отметить, что новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство, передает пресс-служба горадминистрации.