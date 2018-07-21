Самарцы, живущие на ул. Куйбышева, просят сделать им автопропуска
21 июля 2018 10:26
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Жители областной столицы выразили недовольство по поводу решения властей сделать улицу Куйбышева пешеходной.
— Мы, жители домов по улице Куйбышева от Некрасовской до Льва Толстого, не согласны с решением властей. Сделайте нам хотя бы автопропуска. Мы не можем попасть домой, — заявили местные жители в социальных сетях.
Идею об аккредитации транспортных средств для местных жителей уже озвучивал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. Сейчас чиновники прорабатывают идеи по выдаче автопропусков самарцам, которые живут на улице Куйбышева.
Напомним, улицу Куйбышева сделали прогулочной на время чемпионата мира по футболу. Инициатором того, чтобы она таковой и осталась, стал местный житель. «Референдум» по этому вопросу развернулся в твиттере. Хватило 1000 репостов для того, чтобы идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров, а глава Самары дала официальное распоряжение. Но окончательное решение по улице Куйбышева будут принимать самарцы, об этом заявила мэр города Елена Лапушкина.
В целях безопасности пешеходов на улице Куйбышева с 21 июля до 2 сентября на выходные будут перекрывать участок от Венцека до Красноармейской. Транспорт будет ходить в объезд, пишет 63.ру.
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