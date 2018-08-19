Самарцу во время «тихой охоты» в лесу попались дождевики размером с две, а то и три человеческие головы

243

- Вот такие грибочки мы нашли напротив поляны Фрунзе за рекой. Также нашли сыроежки, белянки и подберёзовики. Сам не грибник, но от увиденного глаза на лоб полезли, - сообщает Максим П.Он пожарил свою находку в тот же день. Грибы оказались вполне съедобными и даже вкусными.Пользователи соцсети предположили, что эти фотографии сделаны в Чернобыле. Но потом вспомнили, что такие грибы ни раз встречались им в детстве.Нашлись и те, кто не против полакомиться дождевиками.- Эти грибы называются дождевиками, они съедобны в юности, пока имеют плотную, упругую, белую мякоть, - сообщает Ельна Р. – В зрелых головачах имеется много токсинов, поэтому их не рекомендуется собирать. Мякоть головачей по питательному составу не уступает белым грибам, а белка в ней даже больше. Эти грибы внутри похожи на зефир, очень вкусные. И вырастают такие большие сами по себе, без всякой радиации.Фото: соцсети