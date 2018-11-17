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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев возмутила транспортная доступность строящегося ЖК «Боярский двор»

17 ноября 2018 12:53
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К ответу призвали выдавший разрешение на строительство минстрой региона.
К ответу призвали выдавший разрешение на строительство минстрой региона. «Проектом отдельный выезд на ул.Солнечную из жилого комплекса не предусмотрен. Весь „Боярский двор“ и 1/3 соседнего ЖК (~1000 кв) будут выезжать через узкий проезд с односторонним движением, выделенный пунктиром. И как быть? Тратить час на выезд/заезд?», — вопрошают пользователи твиттера. В ответ врио министра строительства Самарской области Александр Баландин заявил, что разрешение выдали компании в соответствии с действующим законодательством и оснований для отказа не было. «Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения относится к компетенции г.о. Самара», — написал Баландин, передает «СО» ОНЛАЙН.

В итоге аккаунт мобильной приемной губернатора Самарской области поручил Департаменту градостроительства Самары проработать вопрос с резервированием участка под дорогу с учетом строительства микрорайона.

Согласно документам, ЖК «Боярский двор» будет состоять из 11 одноподъездных домов переменной этажности от 5 этажей с 2 паркингами, детской площадкой и прогулочной зоной. Застройщик — «Арбит Строй». Компания зарегистрирована в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.


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Комментарии



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