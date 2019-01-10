Самарцев приглашают в зоопарк на День рождения Медведя Умки

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Самому крупному хищнику Самарского зоопарка – бурому медведю Умке исполняется 21 год. Мишка всеобщий любимец публики, он общительный и веселый, любит поиграть и потанцевать перед посетителями.Поздравить Умку придут наши друзья- театральная студия "Вера и ребята" МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара. Посетители зоопарка смогут поучаствовать в театрализованном представлении, посвященному нашему имениннику.Посетителям расскажут о семействе медвежьих. Веселые игры, интересные конкурсы и занимательные викторины ждут всех гостей. Ребята примут участие в конкурсе «Следопыт», викторине «Медведи и я», подвижной игре «Накорми медведя». Все участники праздника получат памятные сувениры от зоопарка.В день своего рождения Умка полакомится праздничным тортом, сообщают в группе зоопарка.3+