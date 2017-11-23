Самарцев приглашают в видео студию «Стереотипы о Франции»

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Альянс Франсез Самара приглашает горожан принять участие в видео студии, которую проведет волонтер Альянса – Флоранс Трёй. Флоранс получила высшее образование в области аудиовизуальной журналистики, в течение 4-х лет работала на телевидении во французском заморском регионе – Майотте. Флоранс уже стала автором нескольких видеосюжетов, подготовленных для Альянс Франсез Самара, и теперь желает поделиться своим опытом с вами.Тема видео студии: «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона».Знание французского языка не является обязательным, но мероприятие будет, несомненно, интересно всем, кто его изучает. Видео студия будет проходить с переводом на русский язык. Для участия необходима запись по тел. 270 85 13.Мероприятие состоится 25 ноября (суббота) с 15 до 18ч. Мероприятие пройдет по адресу: ул.Ново-Садовая, 139 (Киностудия "Три товарища").