Самарцев приглашают в видео студию «Стереотипы о Франции»
23 ноября 2017 09:08
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Альянс Франсез Самара приглашает горожан принять участие в видео студии, которую проведет волонтер Альянса – Флоранс Трёй. Флоранс получила высшее образование в области аудиовизуальной журналистики, в течение 4-х лет работала на телевидении во французском заморском регионе – Майотте. Флоранс уже стала автором нескольких видеосюжетов, подготовленных для Альянс Франсез Самара, и теперь желает поделиться своим опытом с вами.
Тема видео студии: «Стереотипы о Франции. Оборотная сторона».
Знание французского языка не является обязательным, но мероприятие будет, несомненно, интересно всем, кто его изучает. Видео студия будет проходить с переводом на русский язык. Для участия необходима запись по тел. 270 85 13.
Мероприятие состоится 25 ноября (суббота) с 15 до 18ч. Мероприятие пройдет по адресу: ул.Ново-Садовая, 139 (Киностудия "Три товарища").
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