Самарцев приглашают в сквер им. Э.А. Рязанова отметить 90-летие кинорежиссера

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В субботу 18 ноября в 12:00 в сквере им. Э.А. Рязанова по адресу ул. Фрунзе, д. 120 все желающие могут принять участие в юбилейном мероприятии в формате «свободный микрофон»: возложить цветы к недавно установленному памятнику кинорежиссеру, прочитать его стихи, поделиться впечатлениями о его кинолентах и послушать музыку из знаменитых «рязановских» фильмов.Напомним, в 2017 году в Год культуры в России широко отмечают 90-летний юбилей Эльдара Рязанова - автора знаменитых комедий «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь», «Служебный роман» и множества других любимых фильмов, на которых выросло несколько поколений.27 октября 2017 года в Самаре открыли первый в России памятник Эльдару Рязанову. Территория сквера им. Э.А. Рязанова была благоустроена, установлены лавочки, стенды с уникальными фотографиями и афишами - получилось единое арт-пространство, которое за короткое время очень полюбилось горожанам и гостям города. Около памятника кинорежиссеру всегда лежат живые цветы, сквер посещают с экскурсиями школьники и туристы.В декабре 2017 года, в доме на ул. Фрунзе, д. 120, где родился Эльдар Рязанов, запланировано открытие музея.Кроме того, 18 ноября в Самаре пройдет еще ряд мероприятий в честь 90-летия Эльдара Рязанова:-в 16:00 в литературной гостиной Самарского литературного музея по адресу: ул. Фрунзе, д. 155 состоится бесплатный показ фильма режиссера Эльдара Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви» (бронирование мест по тел: 332-11-22);-в 18:00 в зале ожидания железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении пианиста Вячеслава Шевердина, сообщает пресс-служба администрации Самары.