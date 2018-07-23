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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцев приглашают в сквер Устинова на "Библиолето"

23 июля 2018 19:31
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (СМИБС) объединяет 36 библиотек в 9 районах города.

Библиотеки системы – это информационные, образовательные центры, место культурного отдыха и общения. Здесь можно получить информацию и литературу по любой теме, доступ к электронным базам данных, воспользоваться услугами Интернет-залов, Центрами общественного доступа, побывать на презентациях выставок и творческих встречах, а так же воспользоваться дополнительными сервисными услугами - ксерокопированием, сканированием, ламинированием документов, распечаткой информации на принтере, записью на электронные носители и др..

МБУК  «СМИБС» приглашает самарцев в сквер Устинова на  "Библиолето" 26 июля в 11:00.
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Комментарии



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