Самарцев приглашают в парк «Дружба» на флешмоб «МЧС-за здоровый образ жизни!»

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Массовые спортивные акции под таким девизом проводятся ежегодно по всей России и ставят своей целью привлечение внимания граждан к вопросам безопасности и здорового образа жизни.В 2018 году пожарные - участники флешмоба сменят лыжи и сноуборды на коньки и продемонстрируют свою спортивную подготовку на льду катка.Кроме сотрудников пожарно-спасательных подразделений и их семей в мероприятии примут участие представители самарского филиала Всероссийского добровольного пожарного общества и дружина юных пожарных школы № 49.В программе пожарно-спасательного флешмоба запланированы такие виды спортивно-творческих мероприятий, как фигурное катание сотрудников на коньках, игра в хоккей, перетягивание пожарного рукава, надевание спецодежды пожарного на скорость. В рамках акции будет организована выставка современных образцов пожарно-спасательной техники, где ребята, а также их родители, смогут ознакомиться с пожарным вооружением спецмашин, посидеть в кабине пожарного автомобиля, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС