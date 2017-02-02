Самарцев приглашают в музей Алабина на мастер-класс по изготовлению открыток-валентинок

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Сотрудники музея расскажут о славянских покровителях семьи и брака – Петре и Февронии Муромских и о символах любви и верности. В экспозиции будут представлены старинные открытки и альбом уездной барышни со стихами и пожеланиями от ее друзей.Участники мероприятия могут посетить мастер-класс и изготовить открытку-валентинку на память.14 февраля музей подготовил особенный подарок для посетителей, объединив два праздника – день всех влюбленных и международный день дарения книг. Каждый участник мастер-класса получит в подарок небольшую книгу и валентинку с пожеланием. В холле музея будет открыта книжная полка для обмена литературой, где любой желающий сможет оставить свою книгу или взять понравившуюся, сообщает пресс-служба музея им. П.В. Алабина.Стоимость экскурсии - 80/40 рублей, мастер-класса - 100 рублей.