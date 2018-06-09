Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»

Выставка включает в себя две коллекции, которые рассказывают о моде XVII века в Европе и России. Коллекция «Барокко» демонстрирует европейскую, прежде всего французскую моду этого периода. Коллекция «Костюм русской знати допетровской эпохи» представляет всю красоту и самобытность русских нарядов до реформ Петра I.Также, в музее, можно увидеть экспозицию «Золотой фонд», которая состоит из лучших детских картин и керамики, собиравшихся с 70-х годов прошлого века. Из детей, чьи картины висят на стенах музея, выросли художники, скульпторы, журналисты, архитекторы.Еще одна часть фондов музея, которая известна далеко за пределами Самары, будет представлена посетителям. Это авторская костюмная кукла художницы Ольги Бакановой. Созданные вручную куклы, представляющие моду разных эпох и стран, уже выставлялись в Венеции, Москве и Казани. Всего в музее хранится 10 коллекций костюмной куклы, охватывающих историю развития моды от Готики до Арт-Деко.Кроме того, в музее открыта выставка тактильных рельефов «Средневековье». На десяти рельефах, созданных художниками музея, изображены фасады и архитектурные детали памятников романской и готической культуры. За 40 минут, потраченных на знакомство с рельефами и их описанием, можно получить общее представление об архитектуре средневековья и тех смыслах, которые она воплощала.В залах музея имеются тексты с информацией по особняку и текущим выставкам на английском и русском языках.Выставки будут работать до 31 августа 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.