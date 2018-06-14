Самарцев приглашают принять участие в субботнике по очистке от мусора побережья озера Леснуха

Организаторы мероприятия - волонтеры Общероссийской акции «Вода России». Участники этого общественного движения планируют организовать вместе с жителями субботник по очистке от мусора побережья озера Леснуха и лесной прибрежной зоны.Одной из главных задач акции является также и просветительская работа. В частности, до горожан будет доведена информация о раздельном сборе и переработке отходов и сборе отходов для вторичной переработки.В день проведения субботника его участники получат необходимый инвентарь: перчатки, полиэтиленовые мешки, лопаты и грабли. Также силами районной администрации после уборки будет организован вывоз мусора.Более подробную информацию можно получить у организатора субботника в рамках Всероссийской волонтерской акции «Вода России» Анатолия Митрофанова (тел.: 8 919 809 98 02), а также у управляющего микрорайоном № 32 Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Натальи Якуниной (тел.: 8 987 929 04 98), сообщает пресс-служба администрации Самары.