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Самарцев приглашают поучасмтвовать в конкурсе фотографии на тему «Мода и дресс-коды»
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Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе фотографии на тему «Мода и дресс-коды»

3 июня 2017 09:27
84
Самарцев приглашают поучасмтвовать в конкурсе фотографии на тему «Мода и дресс-коды»
Его проводит Альянс Франсез.

Альянс Франсез Самара приглашает непрофессиональных фотографов и любителей культуры Франции принять участие в VII международном фотоконкурсе, организованном Фондом Альянс Франсез(Париж) при сотрудничестве с сетью Альянс Франсез.

В Самаре данный конкурс проводится уже в третий раз.Тема конкурса 2017 года: «Мода и дресс-коды ». Цель конкурса – показать  разнообразие и богатство мирового наследия и, главным образом, современного творчества  и  инноваций. Выставка фотографий победителей имеет целью показать мир моды во всем его многообразии.

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо представить 2 фотографии на указанную тему. Конкурс проводится в 2 этапа. На первом региональном этапе будут отобраны работы одного автора, которые будут направлены в Париж для участия в международном этапе.В результате отбора во Франции будет определен один победитель, который получит Гран-при, и 19 финалистов.

Победитель будет приглашен в Париж на неделю! Фотографии лауреатов примут участие в выставке в Париже, а затем в 2018 году в выставке в Самаре!

К участию допускаются все желающие старше 18 лет, не являющиеся профессиональными фотографами. Работы принимаются до 15 июня 2017г.  на электронный адрес сulture-samara@afrus.ru. Подробная информация об условиях конкурса и требованиях к участникам можно посмотреть на сайте http://www.afrus.ru/ru/samara/novosti/konkurs-fotografii-2017

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