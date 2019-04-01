Самарцев приглашают посетить Исторический парк "Россия - Моя История"

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Дата: 2 апреляВремя: 15.00Вход свободныйСобытие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией Объединенных Наций.Цель фестиваля – не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка и включение в социальную среду людей с расстройством аутистического спектра и их семей, помощь обществу в понимании и принятии «особенных» детей и взрослых.Впервые в Самаре действует региональная площадка фестиваля - Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история».Организатором Самарской площадки выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов сментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ).В пространстве фестиваля будет интересно не только «особенным» гостям. В программу мероприятия включены: адаптивный показ тематических мультипликационных фильмов, которые расскажут ребятам и взрослым в доступной форме, что такое аутизм и почемуслучаются с людьми разные странные вещи, помогут понять, кто такие люди с аутизмом и почему быть особенным – это нормально; инклюзивный музыкальный концерт, а также Вы сможете посетить адаптивную историческую экскурсию по интерактивным залам музея.Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» 2 апреля станет значимым событием не только для Самары и семей, воспитывающих детей с аутизмом, но и для всей страны.Организаторы регионального фестиваля: Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Самарской области.Партнеры: Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», БФ «Евита», АНО «Самарский центр развития добровольчества», передает пресс-служба парка.