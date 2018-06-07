Самарцев приглашают отметить День России в историческом парке «Россия – Моя история»

12 июня в 13 часов перед входом в ТК «ГудОк» с улицы Красноармейской начинает работу площадка, посвященная России «вчера и сегодня».В программе:- «Гусли-самогуды или откуда пошли сказы на Руси».- песенный марафон: от фольклора до футбола- танцевальный батл: прошлое&будущееСпециальные гости:- танцоры из «Бруклин»- многократные чемпионы России, Европы – спортсмены самарской областной федерации Капоэйры ABADA-CAPOEIRA, сообщает пресс-служба парка.Фото из открытых источников