Самарцев приглашают на выставку кошек в ТК Амбар

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Сегодня, в субботу, 9 декабря в Самаре в ТК Амбар проходит выставка кошек от приюта для животных «Надежда». Вы сможете не только пообщаться с пушистыми питомцами, но и забрать понравившееся животное. Все кошки стерилизованы/кастрированы, обработаны, привиты от болезней и мечтают обрести дом и человека, который будет о них заботиться.Выставка расположена в каминной зоне, работает до 17:00.