Самарцев приглашают на выставку кошек с возможностью забрать питомца

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Приют для животных "Надежда" приглашает самарцев на зимнюю выставку-отдачу наших котиков в ТК "Амбар". Проходить она будет 17 декабря (воскресенье) с 11:00 до 17:00 в Каминной зоне.Самые теплые, самые яркие и добрые коты будут ждать встречи с вами.Все котики стерилизованы/кастрированы, привиты, обработаны от паразитов и отдаются с ветеринарным паспортом. Все животные отдаются по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы, для заполнения необходим паспорт.Приходите пообщаться с теплыми и добрыми котиками в ТК "Амбар" уже в это воскресенье! Может быть вы найдете свою кото-судьбу.