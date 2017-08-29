Самарцев приглашают на выставку «Энергетика. Экология. Энергосбережение»

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7 сентября 2017 года в 14:30 в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки книг, описаний изобретений и архивных документов «Энергетика. Экология. Энергосбережение».В современном мире энергосбережение и энергоэффективность являются наиболее приоритетными задачами в области энергетики. Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям.На выставке можно будет ознакомиться с описаниями приборов и устройств для контроля и учета электроэнергии, изобретенных российскими, в том числе самарскими, специалистами; инновационных энергосберегающих технологий и разработок; а также изобретений в области альтернативной энергетики. Экспозицию дополнят экспонаты историко-документальной выставки «ГОЭЛРО – первый инновационный проект Советского государства», предоставленные Российском государственном архивом в г. Самаре.В день открытия состоится экскурсия по выставке.