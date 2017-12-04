Самарцев приглашают на трехлетие поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

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Добровольному поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" Самарская область исполнилось три года. 9 декабря в 11.00 на базе Дома культуры "Юбилейный", находящегося по адресу Самарская область, пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, 1а, состоится отчетное собрание, посвященное подведению итогов за отчетный период, вручению благодарственных писем, выбору стратегии развития и взаимодействия отряда с ведомствами.Приглашаются все желающие: службы участвующие в проведении ПСР в городских и природных условиях, добровольцы отряда, а так же те, кто хотел бы помогать в поисках и не знает с чего начать.Участие в мероприятии бесплатно.