Самарцев приглашают на Парад Памяти, посвященный военному параду в Куйбышеве 1941 году
6 ноября 2018 21:44
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Масштабный патриотический проект СО реализуется при поддержке Президента РФ.
Тема Парада «Оружие победы» призвана напомнить о вкладе города в победу в ВОВ.
Важно не терять связь с нашим великим прошлым, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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