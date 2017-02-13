Самарцев приглашают на Ночь Модерна

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Мероприятие будет приурочено ко Дню всех влюбленных.



Мероприятие состоится во вторник, 14 февраля, в 19:00 в Музее модерна.



Гостей ждет концерт "Я жду тебя", составленный из шедевров вокальной лирики ХIХ–ХХ века, обзорная экскурсия по музею "Любовь под крылом бабочки", которая расскажет о хозяевах особняка, супругах Курлиных, об истории их семьи и постройки дома.



Перед посетителями выступят актеры Плэйбэк-театра, в котором спектакль создается "здесь и сейчас". В этот вечер актеры театра могут сыграть романтические истории, предложенные посетителями.

На вечере пройдет скетч-пати с участием молодых самарских художников, работающих в разных стилях и техниках. Гости смогут получить свой скетч-портрет от понравившегося автора.

В завершение пройдет мастер-класс по созданию символики Дня всех влюбленных, гости смогут создать эксклюзивный сувенир.



