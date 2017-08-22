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Самарцев приглашают на "Гонку героев"Забег будет проходить в двух форматах: командном и чемпионатном.26 августа на полигоне «Рощинский» при поддержке Министерства обороны РФ пройдёт отборочный этап на суперфинал всероссийского чемпионата забега с препятствиями «Гонка Героев»Забег будет проходить в двух форматах: командном и чемпионатном. Командный забег уже знаком большинству участников – «герои» взводами по 10 человек преодолевают полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России, учатся работе в команде, заряжаются положительными эмоциями, проверяют себя на прочность в необычных условиях, развивают боевой дух.Для тех, кто решится принять участие в чемпионатном формате, организаторы приготовили целых 4 категории: мужскую индивидуальную, женскую индивидуальную, парный забег (мужчина и девушка), командный (5 человек, минимум 1 девушка).Участвующие в формате «Чемпионат» проходят трассу под контролем профессиональных судей, а также экипируются чипом хронометража – ведь на счету каждая секунда. Первые три призовых места в каждой из категорий получат уникальный шанс отправиться на ежегодный суперфинал проекта, где на кону будет стоять солидный денежный приз и множество ценных подарков от партнёров и спонсоров.Местом проведения суперфинала в этом году станет Казань. Общий призовой фонд – 1 800 000, дата проведения – 9 сентября.Билеты на Самарский отборочный этап чемпионата ещё остались в продаже на сайте лигагероев.рфНапоминаем, что в этом сезоне участников ждёт обновлённая трасса и свыше 20 препятствий на 8-километровом маршруте.