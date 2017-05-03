Самарцев приглашают к участию во Всероссийском патриотическом квесте

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4 мая, в четверг, в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького (Загородный парк) начнётся ежегодный Всероссийский военно-исторический квест «За мной Россия!». В рамках игры команды-участники пройдут по заранее спланированному маршруту в парке, где на каждой из 10 точек будет необходимо отгадать загадки, посвященные героям Великой Отечественной войны.Квест организуют в 50 городах России. Планируется участие нескольких тысяч человек. При этом сами задания будут присылаться всем участникам одновременно в режиме онлайн. Квест проверит не только теоретические знания молодежи, но и практические, например, о первой медицинской помощи, которые помогли спасти во времена войны людей.В Самаре квест для участников организуют на территории Загородного парка. В течение 3,5 часов более 10 команд, состоящих из студентов вузов и ссузов города, будут бороться за победу в первом этапе игры и больше узнавать об истории Великой Отечественной войны.На следующий день после прохождения первого этапа лучшие команды сразятся в финале квеста, где уже полностью в режиме онлайн будут отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне. Среди финалистов определят 3 команды-победителя, которые получат главный приз - путёвку на уикенд в Москву и Смоленск с экскурсией по местам боевой славы.Для того чтобы проверить свои знания по истории, необходимо собрать команду от 3 до 5 человек, зарегистрироваться на игровом портале по ссылке vk.cc/6qCYBD и прийти в Загородный парк.