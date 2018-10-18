Самарцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России». Регистрация открыта до 24 октября

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Участие в конкурсе абсолютно бесплатно. Возрастное ограничение 55 лет.Конкурс проводится по прямому поручению Президента Россиии призван выявить сильных и современных управленцев.- По итогам испытаний три сотни лучших получат по миллиону рублей на образование, а сто победителей - еще и возможность консультироваться с наставником. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Среди наставников этого года и Губернатор Самарской области. С полным списком можно ознакомиться на сайте .- На очных этапах вы встретитесь с соперниками, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. Готовьтесь завести бесценные связи.- Победители смогут присоединиться к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.Напомним, в прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, среди которых советник Губернатора Самарской областиврио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области(получил должность после выхода в финал конкурса «Лидеры России»), а также представители регионального бизнесаВ конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018-2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.Напомним, конкурс «Лидеры России» 2017-2018 гг. стартовал в прошлом октябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора, передает пресс-служба облправительства.