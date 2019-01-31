Самарцев предпенсионного и пенсионного возрастов приглашаются на специализированную ярмарку вакансий

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в здании «Дворец творчества» (пр. Кирова,145) состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов. Ярмарку организует государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» при поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.15 предприятий Самары и муниципального района Волжский предложат рабочие места в различных сферах деятельности.Специалисты Центра занятости помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания, возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных - она насчитывает свыше 10000 вакансий.Также все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра занятости по вопросам профессиональной ориентации, профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.Кроме того, в рамках ярмарки будут проведены мастер-классы «Открой свое дело» и «Как составить резюме», на которых соискателей ознакомят с основами ведения предпринимательской деятельности и помогут сформировать алгоритм составления успешного резюме.Всем заинтересованным будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях других регионов страны, вакансиях по временной занятости, а также сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости.Все услуги на ярмарке предоставляются бесплатно. Вход свободный, передает пресс-служба горадминистрации.