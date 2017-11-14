Самарцев оставляют без канализации из-за долгов за воду

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Один из самых эффективных способов – точечное тампонирование канализации в многоквартирных жилых домах. Одно только получение уведомления об ограничении услуги водоотведения заставляет забывчивых абонентов оплатить квитанции. За 10 месяцев 2017 года 81 самарец расстался с долгами на сумму 965 тыс. рублей после того, как увидел уведомление о тампонировании канализации. Ещё 56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.Средний долг абонентов СКС, отключаемых от водоотведения, колеблется от 10 до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба "СКС".Фото: пресс-служба "СКС"