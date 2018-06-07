Самарцев наградили Почетными знаками «За заслуги в воспитании детей»

По традиции наградой «За заслуги в воспитании детей» отметили родителей, воспитывающих двух и более детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве. В этом году Почетные знаки получили пять семей: Галина и Александр Зубаревы, Галина и Владимир Черняк, Елена и Андрей Дежуровы, Ольга и Николай Горновы и Оксана Балабанова, мама, воспитывающая троих детей.«Из года в год мы чествуем людей, для которых семья – это главная ценность жизни. Радует, что таких горожан у нас становится все больше. Благодаря им родительство остается желанным и престижным», - сказал в своем приветственном слове Алексей Дегтев.Елена Лапушкина отметила, что по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина ближайшее десятилетие объявлено «Десятилетием детства». Она подчеркнула, что прежде всего это оценка родительского труда, благодарность и признание заслуг в воспитании и разностороннем развитии подрастающего поколения.«Родительский труд не виден со стороны. Результат же его и есть наше будущее, на которое мы рассчитываем. Каких детей вы воспитаете, какие нравственные ориентиры им прививают в семьях, какая будет обстановка в семье – от этого зависит благосостояние и будущее города и государства», - заметила Елена Лапушкина.Напомним, награды вручали в четвертый раз в истории Самары: решение об учреждении этих наград было принято городской Думой в 2014 году, сообщает пресс-служба администрации Самары.