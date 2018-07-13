Самарцев и гостей города приглашают на кинолекторий «Губернатор Грот»

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Константин Карлович Грот — российский государственный и общественный деятель, самарский губернатор (с 12 мая 1853 года по 27 февраля 1860 года). При непосредственном участии Грота была открыта Самарская публичная библиотека (при отъезде из Самары Константин Карлович Грот подарил все свои книги и издания библиотеке).Организаторами мероприятия выступают МБУК городского округа Самара «Самарская публичная библиотека» совместно с самарским отделением общественной организации «Союз кинематографистов России» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.В этот день всех участников кинолектория ожидает экскурсия по публичной библиотеке, выставка о Константине Гроте, встреча с писателем Дмитрием Агалаковым, автором книги «Отец Самарской губернии Константин Карлович Грот» и многое другое, передает пресс-служба администрации Самары.