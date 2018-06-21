Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»

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Программой праздника заявлено:- конкурсы и викторины для детей и взрослых;- мастер-класс для велосипедистов;- практические занятия в автогородке;- работа площадки эксперта-криминалиста;- развлекательная программа от иллюзиониста и веселой обезьянки Читы.Для всех участников организаторы мероприятия готовят призы, сообщает пресс-служба администрации Самары.