Я нашел ошибку
Главные новости: 
Квартиры для дольщиков станут дороже
Квартиры для дольщиков станут дороже
У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной
У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной
В России ужесточат наказание за допинг
В России ужесточат наказание за допинг
Женщина родила в машине перед закрытыми дверями роддома в Саратовской области.
Женщина родила в машине перед закрытыми дверями роддома в Саратовской области
В Сызрани изъяли более 170 литров пива
В Сызрани изъяли более 170 литров пива
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира» Мероприятие состоится 31 мая.
Транспортные полицейские проведут на станции Сызрань-1 «Час пассажира»
Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО
Для опытных водителей могут удешевить ОСАГО
сегодня  Среда, 24 мая, 14:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/05:
USD 56.56
0.06
EUR 63.62
0.45
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Самарцам разрешат создавать семейные колумбарии с прахом родственников

24 мая 2017 11:42
108
Самарцам разрешат создавать семейные колумбарии с прахом родственников
Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Губернской думы.

На рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы внесен законопроект об изменении порядка создания семейных (родовых) захоронений на местных кладбищах.

Напомним, семейные погосты для близких родственников самарцы могут создавать с 2015 года, для этого желающие должны подавать соответствующие заявления. Однако с реализацией этого права возникли сложности. Некоторые граждане полагают некорректным в данном заявлении указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены на родовом погосте, и по этой причине отказываются от создания захоронения, сообщает Самру.ру.

В связи с этим предполагается внести изменения в существующий порядок и позволить создателю родового захоронения указывать в заявлении только количество лиц, которые могут быть там погребены (не менее двух).

Также законопроектом уточняется понятие семейного колумбария - это сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших (заявителя и иных лиц, которые могут быть похоронены на одном семейном погосте).

 

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 мая 2017  13:03
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
В Саратове ограничена продажа безалкогольных энергетиков подросткам
Ранее была запрещена реализация несовершеннолетним электронных сигарет. Социум
53
24 мая 2017  12:32
Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»
Самарский студент возглавил Всероссийскую студенческую стройку космодрома «Восточный»
Решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов. Социум
89
24 мая 2017  12:12
Умер внук Иосифа Сталина режиссер родившийся в Куйбышеве
Умер внук Иосифа Сталина, родившийся в Куйбышеве
Это театральный режиссер, народный артист России Александр Бурдонский. Социум
94
Весь список

Здравоохранение
24 мая 2017  09:24
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
140
23 мая 2017  16:56
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать детские оздоровительные учреждения.
В больнице им. Середавина прошел семинар для медицинских работников летних оздоровительных организаций
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать... Здравоохранение
143
23 мая 2017  16:30
В апреле в приемное отделение Самарской больницы им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время.
Дачный сезон: Растет количество пациентов с глазными травмами
В апреле в приемное отделение Самарской больницы  им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время.  Здравоохранение
237
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
27
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
226
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
371
Весь список
Образование
19 мая 2017  10:58
Выпускники самарских школ хотят учиться в другом городе
Выпускники самарских школ хотят учиться в другом городе
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
378
19 мая 2017  10:45
В Архитектурно-строительном институте СамГТУ обсудят возникшие проблемы
В Архитектурно-строительном институте СамГТУ обсудят возникшие проблемы
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
387
18 мая 2017  20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.
В 2020 году ЕГЭ по истории станет обязательным наряду с русским языком и математикой
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева.  Образование
274
Весь список

Культура
23 мая 2017  11:59
Александр Хинштейн: «Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых».
Александр Хинштейн: «Для Росгвардии исключительная честь - обеспечить охрану мощей одного из самых поклоняемых христианских святых».
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
305
19 мая 2017  11:59
Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы» Мероприятие состоится в Парке Победы.
Самарцев приглашают на детско-юношеский фестиваль духовых оркестров «Марш Победы»
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
307
18 мая 2017  17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.  Культура
239
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
78
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
192
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
449
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
755
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
613
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1295
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1417
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1592
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2880
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1531
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1177
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
703
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1074
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2334
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3333
Весь список

Мероприятия
В Кинельском районе состоится областная «Школа безопасности»
Самарцев приглашают на набережную на тестирование на ВИЧ и велопробег
В городах и районах Самарской области проведена неделя борьбы с гипертонией
Весь список
Популярное
за сегодня

Историческая часть Самары будет поделена на две зоны

675

Возле трассы М-5 в Самарской области снесли незаконно возведенное кафе

659

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

578
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6801

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4335

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2486
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда