Самарцам разрешат создавать семейные колумбарии с прахом родственников

108

На рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы внесен законопроект об изменении порядка создания семейных (родовых) захоронений на местных кладбищах.

Напомним, семейные погосты для близких родственников самарцы могут создавать с 2015 года, для этого желающие должны подавать соответствующие заявления. Однако с реализацией этого права возникли сложности. Некоторые граждане полагают некорректным в данном заявлении указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены на родовом погосте, и по этой причине отказываются от создания захоронения, сообщает Самру.ру.

В связи с этим предполагается внести изменения в существующий порядок и позволить создателю родового захоронения указывать в заявлении только количество лиц, которые могут быть там погребены (не менее двух).

Также законопроектом уточняется понятие семейного колумбария - это сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших (заявителя и иных лиц, которые могут быть похоронены на одном семейном погосте).