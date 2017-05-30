Самарцам разрешат не называть родственников для создания семейных погостов
30 мая 2017 13:50
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Депутаты Самарской Губернской Думы одобрили в первом чтении законопроект об изменении порядка создания семейных (родовых) захоронений на местных кладбищах.
Напомним, семейные погосты для близких родственников самарцы могут создавать с 2015 года, для этого желающие должны подавать соответствующие заявления. Однако с реализацией этого права возникли сложности. Некоторые граждане полагают некорректным в данном заявлении указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены на родовом погосте, и по этой причине отказываются от создания захоронения.
В связи с этим депутаты собираются внести изменения в существующий порядок - позволить создателю родового захоронения указывать в заявлении только количество лиц, которые могут быть там погребены (не менее двух).
Также законом уточняется понятие семейного колумбария - это сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших (заявителя и иных лиц, которые могут быть похоронены на одном семейном погосте).
Законопроект будет рассматриваться во втором чтении на следующем заседании Губдумы, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com.
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