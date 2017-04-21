Самарцам помогут в регистрации на Едином портале государственных услуг

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22 апреля с 10:00 до 14:00 в помещении Делового центра, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Лесная 23 (1 подъезд, 1 этаж), сотрудники органов внутренних дел окажут каждому желающему помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг. Все интересующие вопросы вы сможете задать сотрудникам Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области.Заказав справку о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде, Вы сможете получить ее уже через 10 дней. После регистрации на Едином портале государственных услуг, занимающей всего 5 минут времени, вы сможете свободно пользоваться всеми видами госуслуг и в дальнейшем.