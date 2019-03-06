Самарцам напоминают об опасности выхода и выезда на лед

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В настоящее время в Самаре установилась положительная среднесуточная температура. В таких условиях на водоемах лед продолжает активно таять, а ледовое покрытие представляет собой неоднородную рыхлую снежную массу, толщина которой в большей части не превышает 5 сантиметров.Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова.Горожанам, в том числе любителям зимней рыбалки, рекомендуем воздержаться от пеших прогулок по льду.На спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.Телефоны экстренных служб:- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» -333-55-14, 992-99-99;- Служба спасения – 01, 101, 112;- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 930-81-12;- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;- Скорая медицинская помощь – 03; 103; 8-917-144-35-74.Соблюдайте правила поведения на водных объектах и помните, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации