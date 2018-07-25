Самарцам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде
25 июля 2018 22:29
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Управление гражданской защиты Самары напоминает, что купаться рекомендуется только на специально оборудованных пляжах города, где находятся спасательные посты, а также ведется патрулирование сотрудниками полиции:
- пляж на р. Волга от спуска по ул. Ленинградская до спуска по ул. Вилоновская;
- пляж на р. Волга от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская;
- пляж на р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага, напротив стелы «Ладья»;
- пляж на р. Волга в районе Загородного парка;
- пляж на р. Волга на спуске по ул. Советской Армии;
- пляж на р. Волга на спуске в районе Барбошиной поляны;
- пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий «Можайский»;
- пляж на р. Волга в Красноглинском районе, за дамбой на о. Серный.
График работы спасательных постов на городских пляжах следующий:
- с 15.06.2016 по 15.08.2016 - с 10:00 до 21:00;
- с 16.08.2016 по 31.08.2016 - с 10:00 до 20:00;
- с 01.09.2016 по 10.09 2016 - с 10:00 до 19:00.
Спасательным службам поставлена задача - проявлять максимальную бдительность, чтобы быть готовыми прийти на помощь при первой необходимости.
Наибольшему риску при отдыхе на воде подвергают себя граждане, употреблявшие спиртные напитки. Также с определенным риском сталкивается молодежь, которая переоценивает свои силы. Опытные спасатели советуют: даже когда помощь близко, лучше скорректировать маршрут своего заплыва и находиться ближе к берегу.
Таким образом, правила поведения при купании следующие:
- купаться разрешено только в местах, оборудованных для этого;
- при купании следует соблюдать правила безопасности;
- не допускать переохлаждения и перегрева тела;
- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
- уделять повышенное внимание детям;
- лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.
- если поблизости нет оборудованного пляжа, при решении окунуться в воду надо выбрать безопасное место с твердым, песчаным, не засоренным дном, с постепенным уклоном;
- если захватило течение, не нужно пытаться с ним бороться; надо плыть по течению, постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу.
Отдыхающим на воде запрещается:
- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
- устраивать в воде опасные игры;
- далеко отплывать от берега на надувных средствах, особенно если не умеете плавать;
- купаться в местах, где купание запрещено;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- бросать в воду и на территории пляжа банки, стекло, другие опасные предметы;
- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти (сети, спиннинги и др.);
- кататься на самодельных плотах;
- употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам.
Соблюдая эти правила, можно обезопасить на отдыхе себя, своих родных и близких!
Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;
- Служба спасения – 112;
- старший оперативный дежурный ЕДДС г. о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 030, передает пресс-служба администрации Самары.
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