Самарцам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде

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Управление гражданской защиты Самары напоминает, что купаться рекомендуется только на специально оборудованных пляжах города, где находятся спасательные посты, а также ведется патрулирование сотрудниками полиции:- пляж на р. Волга от спуска по ул. Ленинградская до спуска по ул. Вилоновская;- пляж на р. Волга от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайская;- пляж на р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага, напротив стелы «Ладья»;- пляж на р. Волга в районе Загородного парка;- пляж на р. Волга на спуске по ул. Советской Армии;- пляж на р. Волга на спуске в районе Барбошиной поляны;- пляж на р. Волга в районе СФГУП «Санаторий «Можайский»;- пляж на р. Волга в Красноглинском районе, за дамбой на о. Серный.График работы спасательных постов на городских пляжах следующий:- с 15.06.2016 по 15.08.2016 - с 10:00 до 21:00;- с 16.08.2016 по 31.08.2016 - с 10:00 до 20:00;- с 01.09.2016 по 10.09 2016 - с 10:00 до 19:00.Спасательным службам поставлена задача - проявлять максимальную бдительность, чтобы быть готовыми прийти на помощь при первой необходимости.Наибольшему риску при отдыхе на воде подвергают себя граждане, употреблявшие спиртные напитки. Также с определенным риском сталкивается молодежь, которая переоценивает свои силы. Опытные спасатели советуют: даже когда помощь близко, лучше скорректировать маршрут своего заплыва и находиться ближе к берегу.Таким образом, правила поведения при купании следующие:- купаться разрешено только в местах, оборудованных для этого;- при купании следует соблюдать правила безопасности;- не допускать переохлаждения и перегрева тела;- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;- уделять повышенное внимание детям;- лица, не умеющие плавать, должны купаться в специально отведенных местах.- если поблизости нет оборудованного пляжа, при решении окунуться в воду надо выбрать безопасное место с твердым, песчаным, не засоренным дном, с постепенным уклоном;- если захватило течение, не нужно пытаться с ним бороться; надо плыть по течению, постепенно, под небольшим углом приближаясь к берегу.Отдыхающим на воде запрещается:- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема;- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;- устраивать в воде опасные игры;- далеко отплывать от берега на надувных средствах, особенно если не умеете плавать;- купаться в местах, где купание запрещено;- подавать ложные сигналы тревоги;- бросать в воду и на территории пляжа банки, стекло, другие опасные предметы;- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти (сети, спиннинги и др.);- кататься на самодельных плотах;- употреблять спиртные напитки на пляже, входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;- подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам.Соблюдая эти правила, можно обезопасить на отдыхе себя, своих родных и близких!Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;- Служба спасения – 112;- старший оперативный дежурный ЕДДС г. о. Самара – 930-81-12;- МКУ «Поисково-спасательный отряд г. о. Самара» – 930-56-79;- Скорая медицинская помощь – 03, 030, передает пресс-служба администрации Самары.