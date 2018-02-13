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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцам напоминают: Знание правил пользования газом в быту поможет избежать несчастных случаев

13 февраля 2018 17:32
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Правительство Самарской области напоминает о правилах безопасности при пользовании газом в баллонах. Необходимо быть особенно бдительными при покупке баллонов со сжиженным газом.
Уважаемые жители Самарской области Правительство Самарской области напоминает о правилах безопасности при пользовании газом в баллонах. Необходимо быть особенно бдительными при покупке баллонов со сжиженным газом. В Самарской области лишь две компании уполномочены обеспечивать население сжиженным газом для использования в быту (для приготовления пищи) – ООО «СВГК» и ОАО «Сызраньгаз».

С каждым абонентом компания заключает договор на поставку сжиженного газа в баллонах. Есть определенные требования к их установке.
Все абоненты обеспечены памяткой по безопасному пользованию газовыми баллонами в быту. При замене использованных баллонов слесарем производится проверка оборудования, проверка соединений на герметичность, проверка горения, еще раз проводится инструкция по безопасному пользованию баллонами со сжиженным газом. В случае обнаружения неисправных баллонов проводится их выбраковка.

Серьезную угрозу безопасности граждан зачастую создают при работе с баллонами некоторые сотрудники частных подрядных организаций.
Установщики натяжных потолков и кондиционеров используют в квартирах клиентов газовые баллоны, несмотря на то, что в правилах пожарной безопасности есть прямой запрет на нахождение баллонов в жилых зданиях.

Частные фирмы, которые занимаются строительно-ремонтными работами, как правило, заполняют баллоны на газовых заправках, зачастую не оснащенных весовыми устройствами. По нормам безопасности баллон должен быть заполнен не более чем на 85 %, поскольку пропан имеет большой коэффициент расширения. На каждом баллоне нанесен его паспорт: заводскойномер, завод-изготовитель, собственный вес баллона без вентиля, емкость. На правильных – аккредитованных, имеющих разрешение Ростехнадзора – газонаполнительных станциях перед наполнением производится взвешивание баллона вместе с вентилем, вычитается вес вентиля, и определяется вес тяжелых остатков, которые из баллона сливаются. Далее баллон устанавливается на весовое устройство и заполняется пропаном не более чем на 85 %.

Если газовый баллон заполнять на заправке, не имеющей весового устройства, можно легко переполнить баллон. В помещении газ разогревается, резко расширяется, что приводит к разрушению баллона, выбросу и взрыву газа.

Будьте бдительны! Если Вы увидели, что кто-то занес газовый баллон вдом, то немедленно надо позвонить в МЧС (номер телефона 01, 112) или газовую службу (номер телефона 04 или 104 для сотовых операторов), сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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