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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцам, оставшимся без тепла из-за аварии, сделают перерасчет платежей за отопление

24 января 2019 20:55
119
Пострадавшие при порыве теплотрассы также могут рассчитывать на компенсацию со стороны сетевой организации.
В ходе заседания комиссии по ЧС также был поднят вопрос о перерасчёте платы за предоставленные услуги теплоснабжения в домах, попавших в зону отключения.

И.о. гендиректора ПАО "Т Плюс" Денис Паслер  прокомментировал эту тему так.

Пострадавшие при порыве теплотрассы также могут рассчитывать на компенсацию со стороны сетевой организации.

На данный момент жителям оказывается всесторонняя поддержка минздравом СО. Все пациенты идут на поправку.

Комментарий "Т Плюс" здесь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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