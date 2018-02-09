Самарскую область посетят члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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Визит СПЧ состоится с 12 по 14 февраля.В ходе поездки правозащитники планируют посетить целый ряд социальных учреждений. В частности, делегация СПЧ посетит областнойгеронтологический центр, главное бюро медико-социальной экспертизы, пансионат для детей-инвалидов, центр социального обслуживания с отделением гостиницы для беременных женщин и женщин с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.Другая группа правозащитников будет проверять условия в местах принудительного содержания. Так, к посещению планируются СИЗО-4, ИК- 29 УФСИН России по Самарской области, Центр временного содержания иностранных граждан, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области.Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения избирательных прав граждан и подготовки к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018 года. Члены СПЧ И. Шаблинский и Л. Шибанова совместно с членами Избирательной комиссии Самарскойобласти, членами ТИК Автозаводского района г.о. Тольятти, общественными наблюдателями в Автозаводском районе и экспертной группой "Самарского независимого наблюдения" посетят ПАО "АвтоВАЗ" с целью изучения ситуации, связанной с созданием дополнительного временного избирательного участка. Кроме того, они примут участие в "круглом столе" на тему "Опыт общественного наблюдения за выборами в субъектах Российской Федерации".Еще одним важным направлением работы правозащитников в регионе станут встречи с руководством судебных органов и прокуратуры Самарской области, посвященные проблемам развития судов присяжных и взаимодействию судебных и надзорных органов с гражданским обществом.Завершится работа в Самарской области расширенным заседанием с участием руководства региона и рядом круглых столов, посвященныхпроблемам соблюдения социальных, трудовых и экологических прав граждан, развитию благотворительности и взаимодействию некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного самоуправления.Итогом выездного заседания станут Рекомендации, учитывающие предложения по решению проблем, выявленных в регионе.Начало приема граждан: 12 февраля, 19.30Место проведения: г. Самара, ул. Маяковского, 20.