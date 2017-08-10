Самарскую область посетили участники первой экспедиции проекта «Гастрономическая карта России»

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9 августа 2017 года в Самарскую область прибыли участники первой экспедиции проекта «Гастрономическая карта России», который реализуется Федеральным агентством по туризму при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в сотрудничестве с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров в рамках национальной стратегии продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России».Проект нацелен на развитие эногастрономического туризма и агротуризма в Российской Федерации, продвижение блюд национальной (региональной) кухни, а также популяризацию российских региональных продуктов.В Самарской области команда профессионалов, включающая фотографов, видеооператоров и экспертов в сфере туризма, остановившись в комфортабельном отеле «Граф Орлов» и здесь же посетила специально организованную выставку-презентацию молочной, хлебобулочной, кондитерской и бакалейной и другой экологически чистой сельскохозяйственной продукции, напитков, соков и нектаров, ведущих региональных производителей - АО «Тольяттимолоко», ООО «Георгиевский Хлебозавод», ООО «Георгиевские напитки», Кондитерской Фабрики «Сладкодаров», АО «Самарский жиркомбинат», ООО фирма «Нектар», ООО «Ойл-Агро», объединения «Самарский фермер».Следует отметить, что история города Самары очень тесно связана с пшеницей и хлебом. На мировом рынке самарская мука не уступала по своим качествам голландской, английской и американской. Журнал «Самарец» в 1889 году писал: «Самарская пшеница одна из лучших в свете, королева английская каждый день за кофеем кушает печенье из Самарской пшеницы».Во второй половине XIX века Хлебная площадь Самары стала главным хлебным рынком Поволжья. Хлебной она названа благодаря наличию здесь хлебной пристани, хлебной биржи, хлебозавода и элеватора.Бренд «Самарский хлеб», являющийся символом гостеприимства Самарской области был представлен в рамках производственной экскурсии по Самарскому булочно-кондитерскому комбинату, занимающему лидирующие позиции по производству тортов, пирожных, хлебобулочных и слоеных изделий и предлагающий свыше 150 наименований кондитерской ихлебобулочной продукции.«Жигулёвское пиво» - известный бренд по всей России и за ее пределами. Здание завода, построенное Альфредом фон Ваканом в 1881 году на берегу Волги рядом с живописными жигулевскими горами и дошедшее до нас в неизменном виде, считается уникальным примером промышленного зодчества. Промышленные объекты этого австрийского подданного, выдержанные в изысканном архитектурном стиле, украшают город со стороны Волги, напоминая средневековый немецкий замок.Производственные здания Жигулёвского пивоваренного завода стали следующими объектами посещения экспедицией проекта «Гастрономическая карта России».Самарская область славится своим гостеприимством, радушием и хлебосольством, а разнообразие предлагаемых блюд способны удовлетворить даже самые взыскательные вкусы. Волжская кухня самобытна, оригинальна и своеобразна, особое место в волжской кухне отведено рыбным блюдам.Презентация разнообразных блюд волжской кухни состоялась в ресторане «Три Оленя» в живописной части набережной при поддержке компании «Волжский осётр», фермерского хозяйства, производящего ценные породы осетровых рыб.10 августа участники экспедиции посетили агро-инновационный центр «Орловка-Агро» в селе Старый Аманак Похвистневского района Самарской области, основными направлениями деятельности которого являются производство высококачественного семенного материала и сельскохозяйственной продукции с помощью современных ресурсосберегающих технологий и развитие агротуризма; компании «Пегас-Агро» и АО «Евротехника», являющиеся ведущимисельхозмашиностроительными предприятиями.Путешествие по Самарской области завершилось посещением природных достопримечательностей Национального парка «Самарская Лука», сообщает пресс-служба облправительства.