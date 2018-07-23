Самарскую область посетили представители Минэкономразвития РФ и французская делегация

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Центральным мероприятием деловой программы визита стало проведение в Тольятти седьмого заседания Рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики в рамках Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.В ходе заседания участники обсудили состояние экономики России и Франции, рассмотрели перспективы инвестиционного сотрудничества, а также актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в области малого и среднего предпринимательства, производительности труда, инноваций, цифровизации экономики, энергоэффективности и климата. Отдельное внимание было уделено совместному заявлению по новому российско-французскому партнерству, которое было подписано между министерствами экономик двух стран в ходе визита в Россию Президента Франции Эммануэля Макрона.«Сейчас мы ведем совместную работу с французскими коллегами над Дорожной картой по реализации совместного заявления с указанием конкретных проектов по трем приоритетным направлениям: экономические последствия в связи с изменением климата, производительность труда и инновации, новые виды транспорта», - отметил Егор Бронников.Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, обращаясь к участникам заседания с приветственным словом, подчеркнул, что инвестиции французских компаний в регионе затрагивают множество сфер, в том числе автомобильную, пищевую, строительную отрасли. При этом указанные компании намечают планы дальнейшего масштабного развития.В ходе заседания вниманию французской стороны была представлена презентация социально-экономического и инвестиционногопотенциала Самарской области.Стороны отметили устойчивый рост российско-французского товарооборота на протяжении последних трех лет. С января по май текущего года он увеличился на 19,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 7,1 млрд. долларов. При этом российский экспорт вырос на 10,3 % до уровня 2,8 млрд. долларов, а импорт увеличился на 25,9 % до 4,3 млрд. долларов.Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По итогам 2017 года она занимает 9 место по объему накопленных в России прямых инвестиций (15,4 млрд. долларов).В ходе деловой программы делегация также посетила ряд крупных инвестиционных и производственных площадок региона, в том числеПАО «АвтоВАЗ» и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти».В пятницу, 20 июля, делегация посетила Центр прорывных исследований «Информации технологии в медицине» и Научнопроизводственный технопарк Самарского государственного медицинского университета. Разработки учреждений, представленные директором Института инновационного развития СамГМУ, руководителем Центра Александром Колсановым вызвали большой интерес уфранцузской стороны.Завершающим мероприятием деловой программы визита стало посещение ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ» Самара», приуроченное к 75-летию завода. Президент ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ Самара» Эрик Бриссе и вице-президент по качеству и индустриальному развитию Патрик Рено встретились с членами делегации, а также показали им ряд производственных площадок, передает пресс-служба облправительства.