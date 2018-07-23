Самарскую область посетили представители Минэкономразвития РФ и французская делегация
23 июля 2018 16:58
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Центральным мероприятием деловой программы визита стало проведение в Тольятти седьмого заседания Рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики в рамках Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.
В ходе заседания участники обсудили состояние экономики России и Франции, рассмотрели перспективы инвестиционного сотрудничества, а также актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в области малого и среднего предпринимательства, производительности труда, инноваций, цифровизации экономики, энергоэффективности и климата. Отдельное внимание было уделено совместному заявлению по новому российско-французскому партнерству, которое было подписано между министерствами экономик двух стран в ходе визита в Россию Президента Франции Эммануэля Макрона.
«Сейчас мы ведем совместную работу с французскими коллегами над Дорожной картой по реализации совместного заявления с указанием конкретных проектов по трем приоритетным направлениям: экономические последствия в связи с изменением климата, производительность труда и инновации, новые виды транспорта», - отметил Егор Бронников.
Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, обращаясь к участникам заседания с приветственным словом, подчеркнул, что инвестиции французских компаний в регионе затрагивают множество сфер, в том числе автомобильную, пищевую, строительную отрасли. При этом указанные компании намечают планы дальнейшего масштабного развития.
В ходе заседания вниманию французской стороны была представлена презентация социально-экономического и инвестиционного
потенциала Самарской области.
Стороны отметили устойчивый рост российско-французского товарооборота на протяжении последних трех лет. С января по май текущего года он увеличился на 19,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 7,1 млрд. долларов. При этом российский экспорт вырос на 10,3 % до уровня 2,8 млрд. долларов, а импорт увеличился на 25,9 % до 4,3 млрд. долларов.
Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По итогам 2017 года она занимает 9 место по объему накопленных в России прямых инвестиций (15,4 млрд. долларов).
В ходе деловой программы делегация также посетила ряд крупных инвестиционных и производственных площадок региона, в том числе
ПАО «АвтоВАЗ» и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти».
В пятницу, 20 июля, делегация посетила Центр прорывных исследований «Информации технологии в медицине» и Научно
производственный технопарк Самарского государственного медицинского университета. Разработки учреждений, представленные директором Института инновационного развития СамГМУ, руководителем Центра Александром Колсановым вызвали большой интерес у
французской стороны.
Завершающим мероприятием деловой программы визита стало посещение ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ» Самара», приуроченное к 75-летию завода. Президент ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ Самара» Эрик Бриссе и вице-президент по качеству и индустриальному развитию Патрик Рено встретились с членами делегации, а также показали им ряд производственных площадок, передает пресс-служба облправительства.
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