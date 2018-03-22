Самарскую крепость предлагают наделить статусом памятника федерального значения

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Благодаря наделению крепости статусом памятника археологии федерального значения, его защита повысится. К выводу о целесообразности такого статуса пришел государственный эксперт РФ Александр Юдин, проводивший экспертизу с 20 декабря 2017 года по 12 января 2018 года. Он проанализировал техотчет о раскопках в 2014 и в 2017 годах, а также фотографии объекта. По итогам экспертизы он рекомендовал присвоить федеральный статус памятнику. В таком случае его охраной, популяризацией и использованием будут заниматься на государственном уровне. Окончательное решение принимается УГООКН Самарской области.Остатки старых сооружений были открыты на Хлебной площади и частично на территории Самарского завода клапанов в 2013 году, исследованы в 2014 году. В результате исследований археологи предположили, что найденные ими сооружения могут быть остатками Самарской «Земляной крепости», построенной в начале XVIII века.Фото: samara.bezformata.ru